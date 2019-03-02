2 мм не вистачило до сонної артерії: боєць ООС про поранення на передовій

На фронті за минулу добу без втрат серед наших бійців. Один воїн поранений. Бойовики 4 рази атакували наші позиції. Військові зазначають, на позиції бойовиків зайшли профі, тож роботи вистачатиме.

Сергій кілька днів тому повернувся на передову із харківського шпиталю. Зараз чоловік з посмішкою пригадує події того пам’ятного вечора, коли боєць висів на волосині від смерті, адже ледь не став жертвою ворожого снайпера.

Сергій пригадує – близько 22-ї години слідкував за сірою зоною в тепловізор. В цей час бойовик готувався зробити фатальний постріл в нашу бійницю. Про таких як Сергій кажуть – народився в сорочці. Куля увійшла в щоку та, пробивши м’які тканини, вилетіла за вухом дивом не зачепивши життєво важливі органи. Чоловік зізнається, стало страшно, коли лікарі оголосили шокуючі цифри.

– 12 сантиметрів пройшло під шкірою. І 2 міліметри не вистачило до сонної артерії, – розповідає чоловік.

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