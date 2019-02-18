179 погибших, десятки пропавших без вести. Украина чтит героев обороны Дебальцево

Сегодня в Украине чествуют защитников Дебальцево. Именно 4 года назад за этот город шли масштабные бои.

В боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

Нашим армейцам удалось продержать его оборону 9 месяцев. Но в феврале 2015 года – украинские войска вынуждены были его покинуть, потому что по вторым Минским соглашениям, наша армия открывать огонь не имела права. Зато враг бил из всего имеющегося тяжелого вооружения.

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18 февраля 2015 организованными колоннами военные с техникой ушли из Дебальцево. Многие добирались полями, идя без сна десятки километров.

Единичные группы бойцов еще неделю вели бои в Дебальцево, ведь дали себе слово ни в коем случае не отступать.

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