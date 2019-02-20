20 февраля 2014. Самый кровавый день Революции Достоинства: ни один силовик не наказан

Сегодня один из самых трагических дней Революции Достоинства. Ведь именно 20 февраля, 5 лет назад, в противостояниях на Майдане погибло больше всего людей.

Утром, после отступления силовиков, протестующие пытались занять утраченные ранее позиции.

Безоружные активисты начали подниматься по улице Институтской, но по ним открыли прицельный огонь. Людей цинично и прицельно расстреливали. Свои жизни здесь потеряли около полусотни активистов.

За несколько часов на улице Институтской расстреляли 49 майдановцев.

Статистика погибших Героев Небесной Сотни проста. Их всего 107, 84 из которых расстреляли на Майдане.

На сегодня подозревают 442 человека, из них почти половина – правоохранители. В судах три сотни обвинений, однако, объявили приговоры лишь шестой части. За решеткой оказались только 9 человек, но ни одного силовика – все титушки. Подозреваемых в убийствах – 66, однако ни один не осужден. Более сотни подозреваемых в различных преступлениях сбежали в Россию.

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Адвокаты убеждены, расстрелы на Евромайдане давно раскрыты, организаторы и исполнители известны, но никто не может сказать точно, когда накажут всех виновных. А без этого остается риск повторения трагедии.



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К слову, Факты ICTV вспоминают события того периода и рассказывают, как это повлияло на Украину.

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