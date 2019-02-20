20 лютого 2014. Найкривавіший день Революції Гідності: жодного силовика не покарано

Сьогодні один з найтрагічніших днів Революції Гідності. Адже саме 20 лютого, 5 років тому, у протистояннях на Майдані загинуло найбільше людей.

Вранці, після відступу силовиків, протестувальники намагалися зайняти втрачені раніше позиції.

Беззбройні активісти почали підніматися по вулиці Інститутській, але по них відкрили прицільний вогонь. Людей цинічно і прицільно розстрілювали. Свої життя тут втратили близько півсотні активістів.

За кілька годин на вулиці Інститутській розстріляли 49 майданівців.

Статистика загиблих Героїв Небесної Сотні проста. Їх усього 107, 84 з яких розстріляли на Майдані.

На сьогодні підозрюють 442 людини, з них майже половина – правоохоронці. У судах три сотні обвинувачень, однак, оголосили вироки лише шостій частині. За ґратами опинилися тільки 9 осіб, але жодного силовика – всі тітушки. Підозрюваних у вбивствах – 66, проте жодного не засуджено. Понад сотня підозрюваних у різних злочинах втекли до Росії.

Читайте: Розстріли на Майдані: 5 років від початку найкривавіших днів Революції гідності

Адвокати переконані, розстріли на Євромайдані давно розкриті, організатори та виконавці відомі, але ніхто не може сказати точно, коли покарають усіх винних. А без цього залишається ризик повторення трагедії.



Чи брали Ви активну участь у Революції Гідності? Ні 73%, 701 vote 701 vote 73% 73%

Так 27%, 254 votes 254 votes 27% 27% Всього голосів: 955 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, Факти ICTV згадують події того періоду та розповідають, як це вплинуло на Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.