Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Погода

-20°, метровые сугробы и отрезанные от мира села: непогода на Западе Украины

Снежный циклон пока держит в тисках западные регионы. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра начнет опускаться ниже 15 градусов, а затем и за 20. Пока на магистралях страны сильный гололед и ветер.

Самая сложная ситуация на Ровенщине. Из-за снегопада и сильного ветра там полностью замело села. Высота сугробов местами более 2 метра. Всю ночь дорожники пытались расчистить пути. Задействовали все виды техники Вооруженных сил и лесоводов. Несколько сел в регионе вообще отрезаны от мира. Та же проблема и на Львовщине.

Читайте
Арктический мороз в горах и тяжелые обморожения: когда закончится непогода в Украине

Сложно ездить сейчас и путями Прикарпатья. Здесь за сутки с заносов вытащили 6 скорых, 3 автобуса и около 50 человек спасли от переохлаждения.

На нескольких дорогах в Ивано-Франковской области третьи сутки ограничено движение транспорта. Есть участки и целые деревни, где движение полностью заблокировано — переметы высотой полтора метра.

По всей стране из сугробов постоянно доставали автомобили, даже тяжелую инженерную технику. Между тем в Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Также из-за непогоды в Украине в четырех областях действуют ограничения движения транспорта.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Солнце и сильные морозы: погода в Украине на 14 февраля (КАРТА)
Солнце и сильные морозы: погода в Украине на 14 февраля (КАРТА)
Арктический мороз в горах и тяжелые обморожения: когда закончится непогода в Украине
Арктический мороз в горах и тяжелые обморожения: когда закончится непогода в Украине
В четырех областях действуют ограничения движения транспорта (СПИСОК)
В четырех областях действуют ограничения движения транспорта (СПИСОК)
Облачно и со снегом: прогноз погоды в Украине на 13 февраля (КАРТА)
Облачно и со снегом: прогноз погоды в Украине на 13 февраля (КАРТА)
Когда в Киеве откроют школы и садики — дата
Когда в Киеве откроют школы и садики — дата
До 90 см снега во Львове и БТРы в Ровно: Украину продолжает засыпать снегом
До 90 см снега во Львове и БТРы в Ровно: Украину продолжает засыпать снегом
Без снегопадов, но с морозом: прогноз погоды на День святого Валентина
Без снегопадов, но с морозом: прогноз погоды на День святого Валентина
Снег, морозы и дожди: погода в Украине на 12 февраля (КАРТА)
Снег, морозы и дожди: погода в Украине на 12 февраля (КАРТА)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка