-20°, метровые сугробы и отрезанные от мира села: непогода на Западе Украины

Снежный циклон пока держит в тисках западные регионы. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра начнет опускаться ниже 15 градусов, а затем и за 20. Пока на магистралях страны сильный гололед и ветер.

Самая сложная ситуация на Ровенщине. Из-за снегопада и сильного ветра там полностью замело села. Высота сугробов местами более 2 метра. Всю ночь дорожники пытались расчистить пути. Задействовали все виды техники Вооруженных сил и лесоводов. Несколько сел в регионе вообще отрезаны от мира. Та же проблема и на Львовщине.

Сложно ездить сейчас и путями Прикарпатья. Здесь за сутки с заносов вытащили 6 скорых, 3 автобуса и около 50 человек спасли от переохлаждения.

На нескольких дорогах в Ивано-Франковской области третьи сутки ограничено движение транспорта. Есть участки и целые деревни, где движение полностью заблокировано — переметы высотой полтора метра.

По всей стране из сугробов постоянно доставали автомобили, даже тяжелую инженерную технику. Между тем в Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Также из-за непогоды в Украине в четырех областях действуют ограничения движения транспорта.

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