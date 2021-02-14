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-20°, метрові замети та відрізані від світу села: негода на Заході України

Сніжний циклон поки тримає в лещатах західні регіони. Синоптики прогнозують, що стовпчик термометра почне опускатися нижче 15 градусів, а потім і за 20. Поки на магістралях країни сильна ожеледь та вітер.

Найскладніша ситуація на Рівненщині.  Через снігопад та сильний вітер там повністю позамітало села. Висота заметів подекуди понад 2 метра. Усю ніч дорожники намагалися розчистити шляхи. Задіяли усі види техніки Збройних сил та лісівників. Декілька сіл в регіоні взагалі відрізані від світу. Та ж проблема і на Львівщині.

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Складно їздити нині і шляхами Прикарпаття. Тут за добу з заметів витягнули 6 швидких, 3 автобуси та близько 50 людей врятували від переохолодження.

На кількох дорогах в Івано-Франківській області третю добу обмежено рух транспорту. Є ділянки та цілі села, де рух повністю заблоковано – перемети заввишки з півтора метри.

По всій країні із заметів постійно діставали автомобілі, навіть важку інженерну техніку. Тим часом в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин.

Також через негоду в Україні у чотирьох областях діють обмеження руху транспорту.

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