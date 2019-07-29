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20 млн грн в никуда: в Калуше построили ледовую арену, которая не работает

Ледовый дворец в Калуше построили 10 лет назад – за 20 миллионов гривен. Это была государственная программа Хоккей Украины. Город стал третьим – после Донецка и Херсона, которому тогда повезло. Здесь было три детских и одна взрослая команды, выступали на чемпионате Украины и за рубежом.

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Из 120 детей, которые здесь занимались, осталось не более 40. Они вынуждены тренироваться на улице.

Спорткомплекс на балансе облсовета. В профильном управлении объясняют – дворец не работает, потому частное предприятие, которое оплачивало электроэнергию, отказалось это делать.

Если для чиновника ледовая арена без льда представляется вполне рабочей, то тренеры и родители иного мнения. Говорят, что когда лед то появляется, то исчезает – спорта на нем не будет.

В этом году Прикарпатья, как и остальные области, получит более 200 миллионов гривен.

Это субвенции на строительство спорткомплексов и бассейнов. Деньги пойдут на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и Виннице. Но пример Калуша показывает – построить спорткомплекс только полдела.

Напомним, Дария Снигур повторила успех Елены Бондаренко, выиграв в Уимблдоне соревнования среди девушек до 18 лет.

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