Спортсмены теряют сознание: в Николаеве из-за чиновников никак не достроят спорткомплекс

Два года власть Николаева просит Министерство образования передать городу стадион и фехтовальный зал. На их строительство было потрачено в том числе и 40 миллионов гривен из городского бюджета. Там тренируются и проводят соревнования футболисты и фехтовальщики. Но стадион готов на 98% и не сдан в эксплуатацию, а зал принят с неработающей системой кондиционирования, протекающей крышей и строительными недостатками. У министерства – свои аргументы.

Неоднократный чемпион Украины по фехтованию Даниил Ткач после получаса тренировки с рапирой истощен: на улице +30 и столько же в спортивном зале. Юные фехтовальщики в костюмах из кевлара обливаются потом и падают в обморок. В помещении, построенном два года назад, до сих пор не работает система охлаждения воздуха, крыша течет.

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Инженер спортшколы показывает неудовлетворительную работу строителей. Покрытие крыши неплотное, система кондиционирования не работает, а вот акт о принятии подписали – несмотря на многочисленные недоработки. Поэтому претензии строителям уже не выдвинут.

А чтобы охлаждающая система заработала, нужно дополнительно 150 тысяч гривен. Непонятно, кто их будет выделять. Зал – собственность министерства образования и науки, хотя строили в том числе и за счет города.

Такая же ситуация и на расположенном рядом стадионе. Несколько лет тому стоит недостроенный и не сдан в эксплуатацию. Государство не рассчиталась за строительство. Подрядчик позволил тренировки и проведения матчей по футболу первой лиги. Искусственное поле удовлетворительное. Но крыша админкорпуса течет. Два года областная и городская власть просят Министерство образования передать спортивный комплекс на баланс Николаева.

В министерстве образования говорят – фехтовальный зал передали городу в аренду за небольшие деньги, стадион не сдан в эксплуатацию из-за неправильно оформленных документов. Передать на баланс города опасаются – ведь вместо спортивных школ там могут появиться торговые центры или же многоэтажки.

Пока министерство и власть предъявляют претензии, юные спортсмены тренируются в жару и говорят – если кондиционирования настроят, то можно проводить и всеукраинские соревнования. Ведь помещение, хоть и с недостатками, но соответствует международным стандартам.

Напомним, чемпионы Европейских игр 2019 Олег Верняев и Жан Беленюк пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу со спортсменами.

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