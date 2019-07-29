Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

20 млн грн в нікуди: у Калуші збудували льодову арену, яка не працює

Льодовий палац у Калуші звели 10 років тому – за 20 мільйонів гривень. Це була державна програма Хокей України. Місто стало третім – після Донецька та Херсона, якому тоді пощастило. Тут було три дитячих та одна доросла команди, виступали на чемпіонаті України та за кордоном.

Дивіться: Спортсмени непритомніють: у Миколаєві через чиновників ніяк не добудують спорткомплекс

Зі 120 дітей, які тут займалися, залишилося не більше 40. Вони змушені тренуватися надворі.

Спорткомплекс на балансі облради. У профільному управлінні пояснюють, палац не працює, бо приватне підприємство, яке оплачувало електроенергію, відмовилось це робити.

Якщо для чиновника льодова арена без льоду видається цілком робочою, то тренери і батьки іншої думки. Кажуть, що коли лід то з’являється, то зникає – спорту на ньому не буде.

Цього року Прикарпаття, як і решта областей, отримає понад 200 мільйонів гривень.

Це субвенції на будівництво спорткомплексів і басейнів. Гроші підуть на 10 проектів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та Вінниці. Та приклад Калуша показує – збудувати спорткомплекс лише пів справи.

Нагадаємо, Дарія Снігур повторила успіх Олени Бондаренко, вигравши у Вімблдоні змагання серед дівчат віком до 18 років.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Двічі встромили ніж у серце: на Івано-Франківщині чоловіка вбили на побаченні
Дірявий дах, прогнила стеля і підлога: як живуть колишні нафтовики на Івано-Франківщині
Зеленський сказав, хто стане головою Івано-Франківської ОДА
Отруєння туристів на Прикарпатті – у лікарні вісім людей
Тренер з РФ запропонував ув’язнювати іноземних хокеїстів, які не поважають Росію
Гравці влаштували сюрприз для хлопчика, чия матір померла від раку
Сент-Луїс вперше в історії виграв Кубок Стенлі
Негода в Україні: у трьох областях підтоплені сотні будинків та зруйновані переїзди

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка