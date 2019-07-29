20 млн грн в нікуди: у Калуші збудували льодову арену, яка не працює

Льодовий палац у Калуші звели 10 років тому – за 20 мільйонів гривень. Це була державна програма Хокей України. Місто стало третім – після Донецька та Херсона, якому тоді пощастило. Тут було три дитячих та одна доросла команди, виступали на чемпіонаті України та за кордоном.

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Зі 120 дітей, які тут займалися, залишилося не більше 40. Вони змушені тренуватися надворі.

Спорткомплекс на балансі облради. У профільному управлінні пояснюють, палац не працює, бо приватне підприємство, яке оплачувало електроенергію, відмовилось це робити.

Якщо для чиновника льодова арена без льоду видається цілком робочою, то тренери і батьки іншої думки. Кажуть, що коли лід то з’являється, то зникає – спорту на ньому не буде.

Цього року Прикарпаття, як і решта областей, отримає понад 200 мільйонів гривень.

Це субвенції на будівництво спорткомплексів і басейнів. Гроші підуть на 10 проектів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та Вінниці. Та приклад Калуша показує – збудувати спорткомплекс лише пів справи.

Нагадаємо, Дарія Снігур повторила успіх Олени Бондаренко, вигравши у Вімблдоні змагання серед дівчат віком до 18 років.

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