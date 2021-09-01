200 сделок ежедневно: сколько участков продали за два месяца от старта рынка земли

В Украине за два месяца от старта рынка земли продали 11,5 тыс. участков. Всего это более 25 тыс. га.

Ежедневно украинцы заключают по 200 сделок. Продают чаще всего по 2 га, то есть один пай. Средняя цена составляет 31,5 тыс. за 1 га.

– Количество сделок постепенно увеличивается. По сравнению с июлем их стало втрое больше. В целом на устойчивых рынках вращается до 1% процента сельскохозяйственных земель в год, поэтому нам еще далеко до этих показателей, – говорит доцент Киевской школы экономики, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Олег Нивьевский.

Заключать сделки сейчас могут почти 5 тыс. нотариусов. Но владельцы, которые планируют продать землю, сетуют, что не все специалисты готовы к сотрудничеству, потому что процедура новая и сложная.

Киевлянка Полина Кравченко решила продать пай в Житомирской области, который ей достался в наследство от дедушки.

Женщина уже нашла трех потенциальных покупателей, которые предлагают по $2 тыс. за 1 га, что даже выше нормативной оценки.

Но сделать это оказалось не так просто, потому что землю сейчас арендует местный фермер.

– Участок мне не нужен, потому что я там никогда не была. Даже не знала о нем, пока не обратилась за наследством. Почему бы не продать, если кто-то будет ее обрабатывать. Другое недвижимое имущество мы же так же продаем, – замечает она.

Однако первоочередное право купить землю имеет арендатор, который пока Полину игнорирует.

– Он прячется, не идет на контакт. Говорят, что арендаторы боятся потерять урожаи, и, наверное, к середине осени он будет от нас убегать, – прогнозирует киевлянка.

Специалисты уверяют: рынок земли в Украине – молодой, поэтому нужно время, чтобы все поняли правила. А их за два месяца никто не нарушил, убеждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Некоторые банки уже начали выдавать кредиты на покупку земли, но пока займов очень мало. Все ждут государственных программ кредитования. Законопроект об удешевлении займов должны рассмотреть в Верховной Раде в сентябре.

– Очевидно, что это будет долгий процесс. Но по состоянию на конец августа земли под залог кредитов взяли всего на 5 тыс. га. Это очень мало. Запуская рынок кредитования, мы меняем принципы хозяйственных отношений, – объясняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития Тарас Дзеба.

Фермеры заинтересованы работать на своей земле, поэтому при финансовой возможности хотели бы первыми угодья и приобрести.

Тогда они смогут инвестировать в плодородие чернозема, сажать многолетние растения, развивать переработку и строить мощности для этого.

А это станет толчком для экономики – развития отечественного производителя и создания новых рабочих мест в селах.

31 марта 2020 года 259 народных депутатов открыли рынок земли в Украине. К законопроекту №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения подали 4 018 поправок.

Документ предусматривает, что с 1 июля 2021 года до 1 января 2024 года будет работать рынок земли только для физических лиц. Продавать в это время будут не более 100 га в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю в собственность с 2024 года. Тогда будет действовать ограничение не более 10 тыс. га.

По прогнозу экспертов, именно тогда активизируются продажи, в результате чего вырастет и цена.

Фото: Depositphotos

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