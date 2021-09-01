200 угод щодня: скільки ділянок продали за два місяці від старту ринку землі

В Україні за два місяці від старту ринку землі продали 11,5 тис. ділянок. Загалом це понад 25 тис. га.

Щодня українці укладають по 200 угод. Продають найчастіше по 2 га, тобто один пай. Середня ціна становить 31,5 тис. за 1 га.

– Кількість угод поступово збільшується. У порівнянні з липнем їх стало втричі більше. Загалом на сталих ринках обертається до 1% відсотка сільськогосподарських земель на рік, тож нам ще далеко до цих показників, – говорить доцент Київської школи економіки, керівник Центру досліджень продовольства та землекористування Олег Нів’євський.

Укладати угоди нині можуть майже 5 тис. нотаріусів. Але власники, які планують продати землю, нарікають, що не всі спеціалісти готові до співпраці, бо процедура нова й складна.

Киянка Поліна Кравченко вирішила продати пай у Житомирській області, який їй дістався у спадок від дідуся.

Жінка вже знайшла трьох потенційних покупців, які пропонують по $2 тис. за 1 га, що навіть вище нормативної оцінки.

Але зробити це виявилося не так просто, бо землю нині орендує місцевий фермер.

– Ділянка мені не потрібна, бо я там ніколи не була. Навіть не знала про неї, поки не звернулася за спадком. Чому б не продати, якщо хтось її оброблятиме. Інше нерухоме майно ми ж так само продаємо, – зауважує вона.

Проте першочергове право купити землю має орендар, який поки Поліну ігнорує.

– Він ховається, не йде на контакт. Кажуть, що орендарі бояться втратити врожаї, і, напевно, до середини осені він буде від нас тікати, – прогнозує киянка.

Фахівці запевняють: ринок землі в Україні – молодий, тому потрібен час, щоб усі зрозуміли правила. А їх за два місяці ніхто не порушив, переконують в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Деякі банки вже почали видавати кредити на купівлю землі, та поки позик дуже мало. Усі чекають державних програм кредитування. Законопроект про здешевшання позик мають розглянути у Верховній Раді у вересні.

– Очевидно, що це буде довгий процес. Але станом на кінець серпня землі під заставу кредитів взяли всього на 5 тис. га. Це дуже мало. Запускаючи ринок кредитування, ми змінюємо принципи господарських відносин, – пояснює заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку Тарас Дзьоба.

Фермери зацікавлені працювати на своїй землі, тому за фінансової можливості хотіли би першими угіддя й придбати.

Тоді вони зможуть інвестувати в родючість чорнозему, саджати довгорічні рослини, розвивати переробку й будувати потужності для цього.

А це стане поштовхом для економіки – розвитку вітчизняного виробника й створення нових робочих місць у селах.

31 березня 2020 року 259 народних депутатів відкрили ринок землі в Україні. До законопроекту №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення подали 4 018 поправок.

Документ передбачає, що з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року працюватиме ринок землі тільки для фізичних осіб. Продаватимуть у цей час не більше 100 га в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю у власність із 2024 року. Тоді діятиме обмеження не більше 10 тис. га.

За прогнозом експертів, саме тоді активізуються продажі, унаслідок чого зросте й ціна.

Фото: Depositphotos

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