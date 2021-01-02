2020 год украинцы оценивают негативно: можно ли научиться рассмотреть хорошее среди плохого

2020 год был настоящим вызовом для мира. Он принес немало негатива, нервов, боли.

Однако, если каждый из нас вспомнит — то непременно найдет немало положительных и счастливых событий.

Просто, люди, и украинцы в том числе — так созданы. Мы привыкли концентрироваться на негативе.

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Психологи говорят, что это происходит потому, что так сложилась история. Однако люди склонны видеть события в негативном свете из-за нехватки информации и высоких ожиданий.

Но это не значит, что украинцы везде видят предательство. Мы можем негативно оценивать свою жизнь сейчас, но в перспективе видим ее положительно.

Даже если вам кажется, что все пропало, старайтесь думать о хорошем. Не сравнивайте себя с другими и хвалите себя за достижения.

Астрологи озвучили прогнозы на 2021

2021 год будет для Украины спокойнее и стабильнее. По прогнозам астрологов, украинцы должны работать, чтобы улучшить свою жизнь. А вот от лени в год Белого Быка надо избавляться.

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