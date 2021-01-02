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2020 рік українці оцінюють негативно: чи можна навчитися бачити хороше серед поганого

2020 рік був справжнім викликом для світу. Він приніс чимало негативу, нервів, болю.

Проте, якщо кожен з нас згадає – то неодмінно знайде й чимало позитивних і щасливих подій.

Просто, люди, й українці зокрема – так створені. Ми звикли концентруватися на негативі.

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Психологи кажуть, що це трапляється тому, що так склалася історія. Натомість люди схильні  бачити події в негативному світлі через брак інформації та високі очікування.

Але це не означає, що українці всюди бачать зраду. Ми можемо негативно оцінювати своє життя зараз, та в перспективі бачимо його позитивно.

Навіть якщо вам здається, що все пропало, намагайтеся думати про добре. Не порівнюйте себе з іншими і хваліть себе за досягнення.

Астрологи озвучили прогнози на 2021

2021 рік буде для України спокійнішим та стабільнішим. За прогнозами астрологів, українці мають працювати, аби поліпшити своє життя. А ось від лінощів у рік Білого Бика треба позбуватися.

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