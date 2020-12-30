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От чего зависит успех в 2021 году — астрологи озвучили прогнозы

2021 год будет для Украины спокойнее и стабильнее. По прогнозам астрологов, украинцы должны работать, чтобы улучшить свою жизнь. А вот от лени в год Белого Быка надо избавляться.

Новый год будет для нашего государства прорывным, считает таролог и нумеролог Любовь Рожденская. По ее словам, успех ждет только тогда, когда и обычные люди, и руководители государства возьмут на себя ответственность и начнут выполнять свои обещания.

По мнению астрологов, удастся обуздать и пандемию коронавируса, но не благодаря вакцине, а лечению больных.

Читайте: Новый Кабмин и возвращение к нормальной жизни: чего ждать в 2021 году

Касательно территориальной целостности Украины, то ситуация с оккупированным Крымом пока не изменится, считает китайский астролог Давид Векуа. А вот относительно Донбасса — возможны незначительные положительные изменения.

Политическая ситуация в Украине будет не очень стабильной. Возможны изменения и в правительстве, и в парламенте.

Прогноз для знаков зодиака на 2021

Астрологи озвучили прогноз для всех знаков зодиака.

Ожидается, что год будет более успешным.

Подробный прогноз на 2021 для знаков зодиака смотрите на Фактах ICTV.

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