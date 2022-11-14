2022 год дал больше государственному бюджету, чем 2021. Как это получилось и почему украинский бизнес процветает

Вопреки большой войне, когда в стране не работает почти треть экономики – украинский бизнес демонстрирует определенный налоговый феномен – говорят чиновники. По состоянию на конец октября налоговый план перевыполнен на 18%! А это дополнительные 88 миллиардов гривен. Такой эффект эксперты объясняют увеличением поступлений НДС. А еще государству наконец-то удалось детинизировать ряд компаний — уклоняющихся от уплаты акцизных налогов.

Побить собственный рекорд уплаты налогов, несмотря на боевые действия, удалось и в Новой Почте. Компания уже вернулась к довоенным масштабам работы, и в сутки обрабатывает почти миллион посылок по всей стране.

Почти половину от всех налогов здесь составляет именно НДС. Такой парадоксальный плюс – вопреки военному кризису – в компании объясняют просто. Во время войны увеличилось количество пересылок тяжелых габаритных предметов, таких как мебель или стройматериалы. Такая доставка стоит гораздо дороже, а потому и налогов с нее больше.

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