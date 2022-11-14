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2022 рік дав більше державному бюджету ніж 2021. Як це вийшло і чому український бізнес процвітає

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Усупереч великій війні, коли в країні не працює майже третина економіки – український бізнес демонструє певний податковий феномен – кажуть чиновники. Станом на кінець жовтня податковий план перевиконаний на 18%! А це додаткові 88 мільярдів гривень. Такий ефект експерти пояснюють збільшення надходжень ПДВ. А ще державі нарешті вдалося детінізувати низку компаній – ухилянтів від сплати акцизних податків.

Побити власний рекорд сплати податків, попри бойові дії, вдалося і Новій пошті. Компанія вже повернулася до довоєнних масштабів роботи, і за добу обробляє майже мільйон посилок по всій країні.

Майже половину від суми усіх податків тут становить саме ПДВ. Такий парадоксальний плюс – усупереч воєнній кризі – у компанії пояснюють просто. Під час війни побільшало пересилок важких габаритних предметів, як-от меблі чи будматеріали. Така доставка коштує значно дорожче, а тому і податків з неї більше.

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