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22 млн грн только на бумаге: в Черкассах не успевают к зиме утеплить дома

В Черкассах два десятка ОСМД не успевают к зиме завершить ремонты. Городская программа их поддержки затормозила. Обещанные властью почти 22 млн грн выделены только на бумаге.

Одному ОСМД город должен 760 тыс. грн – сумму, на которую подрядчик уже выполнил работы.

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На финансирование объектов ОСМД в городской казне на этот год запланировано почти 22 млн грн. Реально профинансировано лишь полтора миллиона. Заявки лежат от почти двух десятков ОСМД.

Но сейчас в Черкассах существенный дефицит бюджета, объясняет главный финансист города.

Ситуация критическая, говорит председатель ассоциации ОСМД города. Проекты сделаны, и некоторые подрядчики ждут денег по полгода. И вряд ли согласятся следующий раз сотрудничать, или вообще могут подать в суд и отсудить долг у ОСМД.

К слову, жители жилого комплекса в городе Черноморск в Одесской области стали заложниками своего же дома. Они вынуждены больше месяца жить без отопления.

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