Живут месяц без отопления: почему в новостройке на Одещине нет тепла

Жители жилого комплекса в городе Черноморск в Одесской области стали заложниками своего же дома. Они вынуждены больше месяца жить без отопления.

В горсовете утверждают, что это из-за многотысячных задолженностей. Сами же люди уверяют, что вина лежит только на застройщике.

В комплексе на 500 квартир без отопления живут 120 семей, которым некуда идти. Уже более месяца люди вынуждены искать альтернативу обогрева, а недавно дом на 3 дня остался еще и без электричества.

В горсовете Черноморска объясняют, что задержка отопительного сезона в микрорайоне связана с прошлогодним долгом людей перед Нафтогазом – более 800 тыс. грн. А львиная доля приходится именно на жителей новостройки – 700 тыс.

Впрочем, люди уверяют, в прошлом году платили за отопление 70 грн за квадратный метр, это вдвое больше, чем в Одессе, минимум три тыс. грн в месяц. Говорят, оплачивали и те квартиры, которые застройщик не продал, или в которые владельцы еще не поселились. Застройщик еще хотел, чтобы жители платили и за его недоработки.

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Чтобы довести работы до конца – застройщику нужно еще 90 млн грн, которых у него нет. Вероятно, поскольку именно город дал разрешение на эксплуатацию дома, завершить ремонт придется за счет городского бюджета, хотя там денег тоже нет. Поэтому ситуация с отсутствием тепла и электроэнергии станет постоянной для жителей новостройки.

К слову, вчера Факты ICTV писали, что в 45-тысячный Светловодск Кировоградской области сих пор не подали тепло.

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