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22 млн грн лише на папері: у Черкасах не встигають до зими утеплити будинки

У Черкасах зо два десятки ОСББ не встигають до зими завершити ремонти. Міська програма їхньої підтримки загальмувала. Обіцяні владою майже 22 млн грн виділені лише на папері.

Одному ОСББ місто заборгувало 760 тис. грн – суму, на яку підрядник уже виконав роботи.

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На фінансування об’єктів ОСББ у міській скарбниці на цей рік заплановано майже 22 млн грн. Реально профінансовано лише півтора мільйона. Заявки лежать від майже двох десятків ОСББ.

Але нині в Черкасах суттєвий дефіцит бюджету, пояснює головний фінансист міста.

Ситуація критична, каже голова асоціації ОСББ міста. Проекти зроблені, й деякі підрядники чекають грошей по півроку. І навряд чи погодяться наступного разу співпрацювати, або взагалі можуть подати до суду й відсудити борг  у ОСББ.

До слова, мешканці житлового комплексу в місті Чорноморську в Одеській області стали заручниками свого ж будинку. Вони вимушені понад місяць жити без опалення.

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