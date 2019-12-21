3 млн грн на мифический снег. На что потратили деньги городского ЖКХ в Черкассах

Несмотря на отсутствие обильных снегопадов в Черкассах на зимнее уборки дорог уже потратили почти 3 млн грн.

Эту сумму городской департамент ЖКХ выплатил частному подрядчику за работы выполненые с 6 по 30 ноября. Но по данным областного гидрометцентра в эти дни не фиксировалась даже гололедица, а первый снег в городе выпал только 2 декабря.

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В декабре тоже работали и не мало, уверяют в компании подрядчика. За выполненные работы в ноябре компания может отчитаться до копейки.

Согласно акту – 1,2 млн грн стоила чистка прибордюрной территории, еще 1,6 млн грн – на четырехдневный полив путей обычным соляным раствором.

В гидрометцентре удивляются, потому что просмотрев архив погоды за ноябрь уверяют, что гололеда они не фиксировали.

А вот в профильном департаменте горисполкома уверяют, что с 27 ноября были морозы и гололед. С актом выполненных работ подрядчик подал зафиксированные трекерами маршруты поливных машины. Ежедневная обработка путей городу стоила от 350 до 500 тыс. грн.

Договор с этим подрядчиком в города заканчивается 31 декабря. На следующий год мэрия планирует вновь проводить тендер на содержание дорог. Его сумма более 60 млн грн.

Скорее всего, его выиграет именно эта компания, ведь альтернативы ей в Черкассах пока не нашлось. В местных коммунальщиков соответствующей техники нет.

Напомним, Харьков выделил 50 млн грн за дом для Деда Мороза при дырявой теплосети.

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