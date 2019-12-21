3 млн грн на міфічний сніг. На що витратили гроші міського ЖКГ у Черкасах

Попри відсутність рясних снігопадів у Черкасах на зимове прибирання доріг вже витратили майже 3 млн грн.

Цю суму міський департамент ЖКГ виплатив приватному підряднику за роботи виконані з 6 по 30 листопада. Та за даними обласного гідрометцентру у ці дні не фіксувалась навіть ожеледиця, а перший сніг у місті випав тільки 2 грудня.

Дивіться: У Черкасах нечистоти зливають прямо у Дніпро – чому неможливо покарати винних

У грудні теж працювали і не мало, запевняють у компанії підрядника. За виконані роботи у листопаді фірма може відзвітувати до копійки.

Згідно з актом – 1,2 млн грн коштувала чистка прибордюрної території, ще 1,6 млн грн – на чотириденне поливання шляхів звичайним соляним розчином.

У гідрометцентрі дивуються, бо переглянувши архів погоди за листопад запевняють, що ожеледі вони не фіксували.

А от у профільному департаменті міськвиконкому запевняють, що із 27 листопада були морози й ожеледиця. З актом виконаних робіт підрядник подав зафіксовані трекерами маршрути поливних машини. Щоденна обробка шляхів місту коштувала від 350 до 500 тис. грн.

Договір із цим підрядником у міста закінчується 31 грудня. На наступний рік мерія планує знову проводити тендер на утримання доріг. Його сума понад 60 млн грн.

Швидше за все, його виграє ця сама компанія, адже альтернативи їй у Черкасах поки не знайшлося. У місцевих комунальників відповідної техніки немає.

Нагадаємо, Харків виділив 50 млн грн за хату для Діда Мороза при дірявій тепломережі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.