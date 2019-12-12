В Черкассах нечистоты сливают прямо в Днепр – почему невозможно наказать виновных

Днепр в Черкассах страдает от нечистот. Местные жители в очередной раз обнаружили утечку грязной вещества из ливневой сети в водоем. Городская ливневая канализация построена так, что в 14 местах имеет выход в Днепр.

Незаконные врезки в сеть позволяют себе как отдельные жители частного сектора, так и небольшие предприятия. Найти и наказать виновных почти невозможно.

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Последние два года, как только приходит вода, местные наблюдают одну и ту же картину. Через пляж из трубы в Днепр стекает грязноя вещество с неприятным запахом. Летом вода скрывает эти стоки, а отдыхающие, которые здесь купаются, даже не догадываются об опасности.

В прошлом году после такого сброса, трубу здесь заварили. На этот раз экологи обнаружили, что кто-то вырезал кусок трубы сверху. Специалисты взяли пробы сточных вод, результаты обещают за 5-10 дней.

Ливневая сеть города стоит на балансе коммунального предприятия. Руководитель говорит, что нет эффективного воздействия на тех, кто незаконно врезается в ливневую канализацию, и найти дельцов непросто.

А этим не гнушается частный сектор, частные предприятия и автомойки. Локальные очистные сооружения нужны на самых местах их четыре. Стоимость одной установки – от 1,5 до 3 млн грн.

В этом проекте город надеется на финансовую поддержку государства. Но проблема незаконных врезок так и остается не решенной.

Напомним, из-за мусора на Закарпатье Украину могут ждать миллионные штрафы от ЕС.

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