Харьков выделил 50 млн грн за дом для Деда Мороза при дырявой теплосети

Домик за 6 млн грн, цветы по 7 млн, и фонари по 35 млн. Столько харьковского стоит харьковская резиденция Деда Мороза. В прошлом году город прославился одной из самых дорогих елок в стране, а этот год Харьков идет на еще один рекорд – на новогодние украшения из бюджета города потратят около 50 млн грн.

И все бы ничего, вот только Харьков – это сплошная коммунальная проблема, говорят горожане. Из-за порывов на теплотрассах жители многоэтажек часто сидят без отопления, микрорайоны месяцами без горячей воды, а коммунальщики бастуют из-за долгов по зарплате. В мэрии же на все это один ответ – горожане новогоднюю красоту оценят.

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Такому домику мог бы позавидовать сам Санта-Клаус из Лапландии. Ведь в Финляндии за эти деньги можно купить богатое поместье. Дом просторный, на 170 м² и с отоплением.

Инженер харьковских тепловых сетей Валентин Ведерников говорит, что от таких условий не отказался бы и сам.

При этом местным тепловикам не платили зарплату два месяца, люди массово увольняются. Теплосеть дырявая, харьковчане массово жалуются на холодные батареи. В некоторых многоэтажках, например, с августа греют воду в ведрах.

Далее ситуация будет только ухудшаться, говорит тепловик. На следующий год на это в бюджете предусмотрено лишь 95 млн грн, что на 100 млн грн меньше, чем 2019 года. А за новогодние украшения город же уплатило 50 млн грн.

Кроме целесообразности использования денег, у харьковского антикоррупционного центра есть вопросы и к реальной стоимости закупленных украшений. Здесь промониторили цены и заявили, что аналогичный дом можно было приобрести вдвое дешевле.

Напомним, в Харькове протестовали против махинаций с парковками.

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