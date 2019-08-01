300 силовиков подавили бунт заключенных в колонии – учения в Днепропетровской области

Более 300 полицейских и спецназовцев подавили бунт заключенных в колонии Днепропетровской области, это легенда учений, которую отработали правоохранители.

Условия были максимально приближены к реальным. Здесь освобождали заложников и угомоняли злоумышленников с выстрелами, слезоточивым газом и коктейлями Молотова.

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Под взрывы свето-шумовых гранат бойцы спецподразделения КОРД задерживают злоумышленников и освобождают заложников, все это за считанные минуты. По легенде, в помещении забаррикадировались люди, на переговоры они не согласны.

В Днепропетровской области такие учения провели впервые.

Свои навыки совершенствовали более 300 правоохранителей и спецназовцев из трех областей. Тренировку устроили из-за недавних бунтов в Черкасской, Одесской и Пятихатской колониях. Отрабатывали совместные действия в условиях максимально приближенных к реальности.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как прошли военные учения Sea Breeze 2019.

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