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300 силовиків придушили бунт ув’язнених в колонії – навчання на Дніпропетровщині

Понад 300 поліцейських та спецпризначенців придушили бунт ув’язнених в колонії на Дніпропетровщині, це легенда навчань, яку відпрацювали правоохоронці.

Умови були максимально наближені до реальних. Тут звільняли заручників та вгамовували зловмисників з пострілами, сльозогінним газом та коктейлями Молотова.

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Під вибухи світло-шумових гранат бійці спецпідрозділу КОРД затримують зловмисників та звільняють заручників, усе це за лічені хвилини. За легендою, у приміщенні забарикадувалися люди, на переговори вони не погоджуються.

На Дніпропетровщині такі навчання провели вперше.

Свої навички удосконалювали понад 300 правоохоронців та спецпризначенців з трьох областей. Тренування влаштували через нещодавні бунти в Черкаській, Одеській та П’ятихатській колоніях. Відпрацьовували спільні дії в умовах максимально наближених до реальності.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як пройшли військові навчання Sea Breeze 2019.

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