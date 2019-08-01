300 силовиків придушили бунт ув’язнених в колонії – навчання на Дніпропетровщині

Понад 300 поліцейських та спецпризначенців придушили бунт ув’язнених в колонії на Дніпропетровщині, це легенда навчань, яку відпрацювали правоохоронці.

Умови були максимально наближені до реальних. Тут звільняли заручників та вгамовували зловмисників з пострілами, сльозогінним газом та коктейлями Молотова.

Читайте: Agile Spirit 2019: у Грузії стартують навчання НАТО за участю України

Під вибухи світло-шумових гранат бійці спецпідрозділу КОРД затримують зловмисників та звільняють заручників, усе це за лічені хвилини. За легендою, у приміщенні забарикадувалися люди, на переговори вони не погоджуються.

На Дніпропетровщині такі навчання провели вперше.

Свої навички удосконалювали понад 300 правоохоронців та спецпризначенців з трьох областей. Тренування влаштували через нещодавні бунти в Черкаській, Одеській та П’ятихатській колоніях. Відпрацьовували спільні дії в умовах максимально наближених до реальності.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як пройшли військові навчання Sea Breeze 2019.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.