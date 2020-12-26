34 лучших украинских студентов получили стипендии Фонда Леонида Кучмы Украина

Внимание к молодым ученым — это инвестиция в успешное будущее Украины, прежде всего — в ее экономику. Ведь высокотехнологичные отрасли могут укрепить наше государство. В этом уверены в президентском Фонде Леонида Кучмы Украина.

Именно поэтому в рамках своей обширной программы поощрений для талантливой украинской молодежи фонд всячески поддерживает школьников и студентов, которые стремятся быть инженерами, исследователями, разработчиками.

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Стипендиатов определяет профессорско-преподавательский состав университета. Чтобы стать лауреатом премии, учиться на отлично недостаточно. Главное — это вести активную научную деятельность не только в Украине, но и за рубежом.

В этом году стипендиатами фонда стали 34 лучших студента из Черниговщины, Харькова, Киева и Днепра. Свои денежные стипендии они уже получили, а традицию торжественных встреч Леонида Кучмы с молодыми учеными будет восстановлено сразу после существенного улучшения эпидемической ситуации.

Сейчас президентский Фонд Украины Леонида Кучмы отмечает 17 лет со дня основания. За это время более 500 молодых ученых по всей стране стали его стипендиатами. А их изобретения используют в космической отрасли, военно-промышленном комплексе, энергетике, защите окружающей среды.

Поддержка дипломатов

Молодых дипломатов поддержал президентский Фонд Леонида Кучмы Украина. 30 сентября наградили победителей конкурса на лучшие научные работы, касающиеся международных организаций. Правда награждения должны были провести еще раньше, однако из-за карантина отсрочили событие.