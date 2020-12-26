34 найкращі українські студенти отримали стипендії Фонду Леоніда Кучми Україна

Увага до молодих учених – це інвестиція в успішне майбутнє України, насамперед – в її економіку. Адже високотехнологічні галузі можуть зміцнити нашу державу. В цьому впевнені у президентському фонді Леоніда Кучми Україна.

Саме тому в рамках своєї великої програми заохочень для талановитої української молоді фонд всіляко підтримує школярів та студентів, які прагнуть бути інженерами, дослідниками, розробниками.

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Стипендіатів визначає професорсько-викладацький склад університету. Аби стати лауреатом премії, навчатися на відмінно недостатньо. Головне – це вести активну наукову діяльність не лише в Україні, а й за кордоном.

Цього року стипендіатами фонду стали 34 найкращі студенти із Чернігівщини, Харкова, Києва та Дніпра. Свої грошові стипендії вони вже отримали, а традицію урочистих зустрічей Леоніда Кучми з молодими вченими буде відновлено одразу після суттєвого покращення епідемічної ситуації.

Нині президентський Фонд Україна Леоніда Кучми відзначає 17 років з дня заснування. За цей час більше 500 молодих вчених по всій країні стали його стипендіатами. А їхні винаходи використовують в космічній галузі, військово-промисловому комплексі, енергетиці, захисті довкілля.

Підтримка дипломатів

Молодих дипломатів підтримав президентський Фонд Леоніда Кучми Україна. 30 вересня нагородили переможців конкурсу на найкращі наукові роботи, що стосуються міжнародних організацій. Щоправда нагородження мали провести ще раніше, проте через карантин відтермінували подію