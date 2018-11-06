36 см и легче буханки хлеба: как в Украине спасают недоношенных младенцев

Ежегодно в Украине преждевременно рождаются свыше 20 тысяч младенцев. Тысячи появляются на свет с весом менее килограмма, и если раньше спасти их было настоящим чудом, сегодня наши неонатологи научились спасать даже таких малюток. За 12 лет Колиски надії спасли более 45 тысяч детей.

Кроме сверхсовременного оборудования, нужны опыт и знания передовых технологий. Именно их сегодня обсуждали неонатологи из разных стран мира на научно-практической конференции в Киеве. Это уже десятая такая конференция в рамках программы Колиски надії Фонда Виктора Пинчука.

Сейчас современных центров для младенцев в Украине 33. На следующей неделе откроют еще один – во Львове. Но спасать жизни здесь могут только профессионалы. Поэтому еще одна задача Фонда – научить врачей международным методикам.

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В этом зале собрались лучшие неонатологи мирового уровня. Среди них и британец Нил Марлоу, он знает, что количество спасенных недоношенных детей растет, и делится главным рецептом успеха в своей стране.

– Главное, чему мы научились за эти годы – быть осмотрительными. Сама важная первая минута после рождения ребенка. И в эту минуту важно не повредить малышу, минимизировать вмешательство. Если правильно позаботиться о новорожденном, то дальше с ним все будет в порядке, – говорит Нил Марлоу, профессор неонатологии Университетского колледжа в Лондоне.

К слову, ранее Фонд Украина Леонида Кучмы наградил лучших студентов.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 19:44



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