36 см і легше за буханку хліба: як в Україні рятують недоношених немовлят

Щороку в Україні передчасно народжуються понад 20 тисячі немовлят. Тисячі з’являються на світ з вагою менше кілограма, і якщо раніше врятувати їх було справжнім дивом, сьогодні наші неонатологи навчились рятувати навіть таких крихіток. За 12 років Колиски надії врятували понад 45 тисяч малюків.

Окрім надсучасного обладнання, потрібні досвід і знання передових технологій. Саме їх сьогодні обговорювали неонатологи з різних країн світу на науково-практичній конференції у Києві. Це вже десята така конференція в рамках програми Колиски надії Фонду Віктора Пінчука.

Нині сучасних центрів для немовлят в Україні 33. Наступного тижня відкриють ще один – у Львові. Та рятувати життя тут можуть лише професіонали. Тому ще одне завдання Фонду – навчити лікарів міжнародним методикам.

Дивіться: Виставка про жінок і їхній простір: живий архів українок у PinchukArtCentre

У цій залі зібрались найкращі неонатологи світового рівня. Серед них і британець Ніл Марлоу, він знає, що кількість врятованих недоношених діток зростає, і ділиться головним рецептом успіху у своїй країні.

– Головне, чому ми навчилися упродовж років – бути обачними. Найважливіша перша хвилина після народження дитини. І у цю хвилину важливо не зашкодити маляті, мінімізувати втручання. Якщо правильно подбати про немовля, то далі з ним все буде гаразд, – говорить Ніл Марлоу, професор неонатології Університетського коледжу в Лондоні.

До слова, раніше Фонд Україна Леоніда Кучми нагородив найкращих студентів.

Опубліковано Листопад, 06 в 19:44



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.