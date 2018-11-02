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По 15 тыс. грн на самосовершенствование: Фонд Украина наградил лучших студентов

Маленькие музыканты из небольшого городка Чугуев вблизи Харькова получили фортепиано Essex легендарной компании Steinway.

Мечту учеников музыкальной школы свершил благотворительный президентский Фонд Леонида Кучмы Украина. Инструменты всемирно известной компании Леонид Данилович вручает детям лично – большую программу начали пять лет назад.

Сейчас такие фортепиано у юных пианистов чуть ли не в каждом уголке страны. Также второй президент Украины поддерживает талантливую молодежь технических вузов. Поэтому семь лучших студентов-авиаторов получили именные стипендии.

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В их зачетках – только пятерки, они пишут научные работы и мечтают развивать аэрокосмическую отрасль страны. Максим работает над совершенствованием двигателей для самолетов. Его разработка поможет увеличить срок эксплуатации и снизить аварийность.

Каждый из стипендиатов Фонда получает по 15 тысяч гривен, такое поощрение для молодежи – стимул для дальнейшего самосовершенствования, говорит Леонид Кучма.

Ранее Факты ICTV писали, где взять вдохновение для гениальной идеи и как не потерять веру после поражения.

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