Выставка о женщинах и о их пространстве: живой архив украинок в PinchukArtCentre

Живой архив украинского искусства за почти 40 лет представили в PinchukArtCentre. Здесь творческие работы только наших художников.

В фокусе женщина как художник, как личность или бизнесвумен. О том, как они живут в мужском мире, как создают художественные работы расскажет новая выставка Свій простір.

Здесь о исторических феноменах, влиянии и ограничениях. Собрала доработки исследовательская платформа PinchukArtCentre. Команда работала над идеей 2 года.

Участники исследовательской платформы PinchukArtCentre собрали самые разные наработки украинок за последние 40 лет. Каждая из работ расскажет собственный взгляд на роль женщины в нашем искусстве и в советское время, и за период независимости.

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Здесь о неудобных вопросах, исторических феноменах, о современном переосмыслении. Есть что почерпнуть не только для женщин. Но выставка и о них, и об их пространстве. Увидеть историческую коллекцию украинок можно до 6 января. Вход традиционно свободный.

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Опубликовано Октябрь, 31 в 13:56



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