4 года теракта в Харькове: исполнителей могут отпустить по закону Савченко

Время выгнать Путина – 4 года назад тысячи людей вышли с этим лозунгом на улицы Харькова. Это было мирное шествие, которое местные террористы из организации Харьковские партизаны превратили в кровавую расправу.

В сугробы они заложили взрывчатку – противопехотную мину. Тогда погибли четыре человека. Среди них школьник. Еще 9 были ранены.

Сейчас на скамье подсудимых трое исполнителей, которые сожалели, что жертв было так мало. Уже доказано, что теракт – это был заказ российских спецслужб и людям обещали – террористам дадут пожизненное. Но в таком приговоре уже есть сомнение. К преступникам могут применить закон Савченко.

С приговором обвиняемым медлят как по объективным причинам – судья ушла в декрет, и рассмотрение начали снова, так и через субъективные – подсудимые три десятка раз срывали заседания из-за якобы плохого самочувствия.

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Задача обвиняемых – отсидеть в СИЗО 5 лет, по закону Савченко это зачтется 10, и тогда, уже после приговора, смогут просить о помиловании, волнуется отец погибшего Данила. В прокуратуре говорят, если не будет форс-мажоров – приговор прозвучит через несколько заседаний. Но главное для отца то, что имя сына, юного школьника, который больше всего хотел видеть страну свободной – стало символом борьбы и непокорности украинцев.

Напомним, именно этой ночью, ровно пять лет назад, Янукович сбежал из Украины.

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