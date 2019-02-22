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4 роки теракту у Харкові: виконавців можуть відпустити за законом Савченко

Час вигнати Путіна – 4 роки тому тисячі людей вийшли з цим гаслом на вулиці Харкова. То була мирна хода, котру місцеві терористи з організації Харківські партизани перетворили на криваву розправу.

У кучугури снігу вони заклали вибухівку – протипіхотну міну. Тоді загинули четверо людей. Серед них школяр. Ще 9 були поранені.

Наразі на лаві підсудних троє виконавців, які жалкували, що жертв було так мало. Вже доведено, що теракт – це було замовлення російських спецслужб і людям обіцяли – терористам дадуть довічне. Але у такому вироку вже є сумнів. До злочинців можуть застосувати закон Савченко.

З вироком обвинуваченим зволікають як через об`єктивні причини – суддя пішла в декрет, і розгляд розпочали знову, так і через суб`єктивні – підсудні три десятки разів зривали засідання через начебто погане самопочуття.

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Завдання обвинувачених – відсидіти в СІЗО 5 років, за законом Савченко це зарахується як 10, і тоді, вже після вироку, зможуть просити про помилування, переймається батько загиблого Данила. У прокуратурі кажуть, якщо не буде форс-мажорів – вирок пролунає за кілька засідань. Та головне для батька те,  що ім`я сина, юного школяра, який понад  усе хотів бачити країну вільною – стало символом боротьби і нескореності українців.

Нагадаємо, саме цієї ночі, рівно п’ять років тому, Янукович втік з України.

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