5 лет тюрьмы грозит дорожникам за обвал моста под Харьковом

Видео снято буквально через минуту после обрушения моста в Харькове – автомобилисты еще не поняли, что случилась беда, едут вплотную к пропасти, подвергая себя смертельной опасности.

Этот мост на кольцевой вокруг Харькова, именно сюдой направляются маршрутки в пригород и грузовики, которым запрещено ехать через Харьков. Под переправой – железнодорожное полотно. В будни поток транспорта непрерывный. Поэтому просто повезло, что обрушился в выходной и в тот момент, когда на мосту и под ним никого не было.

За участок отвечает Служба автомобильных дорог области. Мост, отчитываются, построенный 40 лет назад, отремонтировали в 2010-м, а буквально в прошлом году в мае провели обследование и получили заключение специалистов автодорожного университета – сооружение в отличном состоянии. Предполагают, обвал мог произойти из-за крупногабаритных фур, которые часто нарушают правила, и перевозят груз весом более 40 тонн.

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В полиции в эту версию не слишком верят, начато следствие по двум статьям – служебная халатность и нарушение правил эксплуатации и ремонта моста. Если вину дорожников установят, то им грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас транспорт пустили в объезд через поселок Песочин и Бавария. Это лишний крюк в десять километров узкими улочками. В выходной пробок нет, говорят водители маршруток, зато завтрашнего дня ждут с опаской.

Перекрывать ли движение для железнодорожного транспорта – вопрос еще решается, говорят в Службе автодорог, пока грузовые вагоны пустили в объезд, а пассажирские поезда уменьшили движение под мостом до 25 км в час. После завершения обследования конструкции начнут восстановление моста, это будет не ремонт, а новое строительство, поэтому неудобства с объезда терпеть водителям придется не один месяц.

Напомним, 2 августа в Киеве обрушилась бетонная конструкция пешеходного моста на Труханов остров.

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