5 років в’язниці загрожує дорожникам за обвал мосту під Харковом

Відео знято буквально за мить після обвалу мосту у Харкові – автомобілісти ще не второпали, що сталося лихо, їдуть впритул до прірви, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

Цей міст на кільцевій навколо Харкова, саме сюди прямують маршрутки у передмістя та вантажівки, яким заборонено їхати через Харків. Під переправою – залізничне полотно. У будні потік транспорту безперервний. Тому просто пощастило, що обвалилось у вихідний і в той момент на мосту та під ним нікого не було.

За ділянку відповідає Служба автомобільних доріг області. Міст, звітують, побудований 40 років тому, відремонтували у 2010-му, а буквально торік у травні провели обстеження і отримали висновок фахівців автодорожнього університету – споруда у відмінному стані. Припускають, обвал міг статися через великогабаритні фури, які часто порушують правила, і перевозять вантаж вагою понад 40 тон.

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У поліції в цю версію не надто вірять, почато слідство за двома статтями – службова недбалість та порушення правил експлуатації та ремонту мосту. Якщо провину дорожників встановлять, то їм загрожуватиме до 5 років в’язниці .

Нині транспорт пустили в об`їзд через селища Пісочин та Баварія. Це зайвий гак у десять кілометрів вузькими вуличками. У вихідний заторів немає, кажуть водії маршруток, натомість завтрашнього дня чекають з острахом.

Чи перекривати рух для залізничного транспорту – питання ще вирішується, кажуть в Службі автодоріг, поки вантажні вагони пустили в об`їзд, а пасажирські потяги зменшили рух під мостом до 25 км за годину. Після завершення обстеження конструкції почнуть відновлення мосту, це буде не ремонт, а нове будівництво, тож незручності з об`їздом терпіти водіям доведеться не один місяць.

Нагадаємо, 2 серпня в Києві обрушилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.

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