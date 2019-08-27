5 лет Военной прокуратуре Украины: главные изменения и достижения

Новой Военной прокуратуре Украины в августе исполняется 5 лет. Потребность в ней появилась с началом русско-украинской войны. 24 августа вступил в силу закон о Военной прокуратуре, а 27 августа его главой назначили Анатолия Матиоса. За 5 лет каждый из работников прокуратуры вернул в бюджет более 6,5 млн грн.

Военную прокуратуру восстановили с началом российской агрессии. 5 лет назад возглавил ведомство тогдашний заместитель генпрокурора Анатолий Матиос, и первые 57 прокуроров-добровольцев сразу же поехали на Восток, теперь их количество увеличилось до 680.

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Среди 36 тыс. уголовных производств Военной прокуратуры, самая громкая – это государственная измена Януковича. По иронии судьбы обвинения выдвигали именно прокуроры из Крыма и Луганска. Те, кто лишился земли, привлекли к ответственности того, кто привел войну на их землю.

Расследование российской агрессии сегодня – это огромный кусок работы. К ответственности уже привлечены 263 человека, и четверть из них – генералы, адмиралы и судьи страны-агрессора.

Но в то же время прокуроры — это не просто юристы буквоеды. Они такие же военные, которые хорошо владеют оружием и знают тактику врага.

Напомним, благодаря военной прокуратуре генерал-майор Виктор Назаров предстал перед судом и был осужден на 7 лет за авиакатастрофу над Луганском.

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