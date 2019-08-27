5 років Військовій прокуратурі України: головні зміни і досягнення

Новій Військовій прокуратурі України у серпні виповнюється 5 років. Потреба в ній з’явилася з початком російсько-української війни. 24 серпня набув чинності закон про Військову прокуратуру, а 27 серпня її очільником призначили Анатолія Матіоса. За 5 років кожен із працівників прокуратури повернув у бюджет понад 6,5 млн грн.

Військову прокуратуру відновили з початком російської агресії. 5 років тому очолив відомство тодішній заступник генпрокурора Анатолій Матіос, і перші 57 прокурорів-добровольців одразу поїхали на Схід, тепер їх кількість збільшилась до 680.

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Серед 36 тис. кримінальних проваджень Військової прокуратури найгучніша – це державна зрада Януковича. За іронією долі обвинувачення висували саме прокурори з Криму і Луганська. Ті, хто позбувся землі, притягнули до відповідальності того, хто привів війну на їхню землю.

Розслідування російської агресії сьогодні – це величезний шмат роботи. До відповідальності вже притягнули 263 людини, і чверть із них – генерали, адмірали та судді країни-агресора.

Але водночас прокурори – це не просто юристи-буквоїди. Вони такі ж військові, які добре володіють зброєю і знають тактику ворога.

Нагадаємо, завдяки військовій прокуратурі генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений до 7 років за авіакатастрофу над Луганськом.

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