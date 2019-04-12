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Факты / Видео / Украина

50% экономии на отоплении: как в Николаеве утепляют школы и садики

В Николаеве подсчитали эффект от современного утепления школы. Для пилотного проекта выбрали наименьшее за площадью заведение, но которое тратит на тепло больше денег. По мнению чиновников, попытка оказалась удачной, поэтому в этом году утеплять 7 школ и детских садов.

Из более чем 60 школ и 100 детсадов Николаева энергоэффективные – единицы. Каждое заведение за год в среднем тратит на отопление миллион гривен. Большинству школ – более 40 лет. Тепло даже от очень горячих батарей быстро выходит наружу через щели в окнах и тонкие стены.

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В этом году город потратит на утепление школ и детсадов 35 миллионов гривен. Работы начнут на следующей неделе, но основные суммы, согласно бюджетному процессу, поступят в конце года. Поэтому ремонты растянутся минимум на два года.

К слову, как записать ребенка в садик или школу.

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