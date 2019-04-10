Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В очередь сразу после рождения: как записать ребенка в садик или школу

Сезон набора в школы стартовал. Уже второй год подряд детей зачисляют в первый класс по территориальному принципу. Однако все равно на всех мест не хватает. Одни школы переполнены, в других недоборы.

Ситуация с садиками тоже непростая. Электронная очередь облегчила многим из родителей работу по поиску сада, однако становиться в очередь надо сразу после рождения ребенка. Главная проблема в том, что тотальная застройка Украины не предусматривает сразу строительство и инфраструктуры и за несколько лет в столице будет коллапс.

До 31 мая можно писать заявления на первоочередное зачисление в школы. На это имеют право те, кто зарегистрирован неподалеку, кто проживает и имеет подтверждающие документы – право собственности или договор аренды. Также первоклашку примут вне очереди, если его брат или сестра уже учатся в этой школе.

Смотрите: Игра, в финале которой обещают кайф: украинские школьники погибают от наркотиков

Могут писать заявления и те, кто не имеет преимуществ, но их зачислят, если останутся свободные места.

К слову, в Николаеве срочно закрыли областную детскую инфекционную больницу. 34 больных перевели в другие стационаров.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зачем покупать детские автокресла и какие штрафы
Массовое отравление детей в Хмельницком – в больнице 24 малыша
В Николаеве разваливается детская больница: куда эвакуировали больных корью
В Китае воспитатель отравил десятки детей кашей из-за мести
В Краматорске 8-месячный мальчик упал в ванну с кипятком
В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку
В Киеве при поддержке фонда Леонида Кучмы Украина открылась выставка юных художников
Как получить компенсацию за детские кружки – инструкция

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка