В очередь сразу после рождения: как записать ребенка в садик или школу

Сезон набора в школы стартовал. Уже второй год подряд детей зачисляют в первый класс по территориальному принципу. Однако все равно на всех мест не хватает. Одни школы переполнены, в других недоборы.

Ситуация с садиками тоже непростая. Электронная очередь облегчила многим из родителей работу по поиску сада, однако становиться в очередь надо сразу после рождения ребенка. Главная проблема в том, что тотальная застройка Украины не предусматривает сразу строительство и инфраструктуры и за несколько лет в столице будет коллапс.

До 31 мая можно писать заявления на первоочередное зачисление в школы. На это имеют право те, кто зарегистрирован неподалеку, кто проживает и имеет подтверждающие документы – право собственности или договор аренды. Также первоклашку примут вне очереди, если его брат или сестра уже учатся в этой школе.

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Могут писать заявления и те, кто не имеет преимуществ, но их зачислят, если останутся свободные места.

К слову, в Николаеве срочно закрыли областную детскую инфекционную больницу. 34 больных перевели в другие стационаров.

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