50% економії на опаленні: як у Миколаєві утеплюють школи і садки

У Миколаєві підрахували ефект від сучасного утеплення школи. Для пілотного проекту обрали найменший за площею заклад, що витрачає на тепло найбільше грошей. На думку чиновників, спроба виявилась вдалою, тож цьогоріч утеплять 7 шкіл і дитячих садочків.

Із понад 60 шкіл і 100 дитсадочків Миколаєва енергоефективні – одиниці. Кожен заклад за рік в середньому витрачає на опалення мільйон гривень. Більшості шкіл – понад 40 років. Тепло навіть від дуже гарячих батарей швидко виходить назовні через щілини у вікнах і тонкі стіни.

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Цього року місто витратить на утеплення шкіл і дитсадочків 35 мільйонів гривень. Роботи почнуть наступного тижня, але основні суми, згідно бюджетного процесу, надійдуть наприкінці року. Тож ремонти розтягнуться щонайменше на два роки.

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