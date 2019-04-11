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Умный звонок от Ring Ukraine: новый способ защиты от воров

Украинские IT-шники все чаще захватывают своим умением иностранных инвесторов, которые вкладывают в них свой капитал. Так произошло с компанией Ring Ukraine, которую за миллиард долларов купил интернет гигант Amazon.

Компания Ring разрабатывает всю инженерную начинку для популярного мобильного приложения. Его суть заключается в следующем – вы в командировке за рубежом и к вам домой пришли незваные гости-воры, они звонят в дверь, а вы им со своего смартфона отвечаете.

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Устройство оснащено еще и датчиком движения, даже без звонка передает информацию, что под дверью кто-то топчется.

К слову, в Луцке мужчина создал эко-Таврию.

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