50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Станом на четверту добу після затоплення Херсонщини евакуювали вже майже 2,5 тис. людей. Але росіяни, як нелюди, атакують місця евакуації і напередодні відкривали вогонь посеред дня. Внаслідок одного з обстрілів постраждали щонайменше 9 людей. Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.

Катастрофічна ситуація на лівобережжі, на окупованій частині. В місті Олешки відомо вже про 8 потонулих, до тамтешньої лікарні вже почали привозити тіла. Україна й міжнародні організації погодили евакуацію з окупованих районів, але Росія мовчить та обстрілює. Тож президент закликав тиснути всім світом.

– На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих – ми поки не знаємо. Уваги міжнародних організацій до окупованої території, яка затоплена, наразі фактично немає. І потрібен, зокрема, ваш тиск на них – я прошу! – сказав Володимир Зеленський.

Президент особисто відвідав Херсонщину та пункти евакуації. Він наголосив, що цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі. Тим часом рівень у Каховському водосховищі опустився вже нижче критичної точки. І вода стане недосяжною. В Укргідроенерго вже думають про перші дії після деокупації Нової Каховки.

– Щоб побудувати перемички і демонтувати стару станцію – потрібен рік. Будівництво нової станції – це 5 років, але все це потрібно робити 24 на 7, – зазначив гендиректор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота.

А тим часом Україна підраховує збитки від екоциду. Щодня додаються нові факти. На сьогодні понад 50 тис. га лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше 20 тис. диких тварин під загрозою загибелі.

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