50 тыс. грн за тепло: во Львове мужчина получает платежки за 10-этажный дом

Во Львове за отопление квартиры площадью 85 квадратных метров в обычной многоэтажке мужчина получил платежки с суммами 36, 50 и 27 тыс. грн в течение отопительного сезона 2018-2019 годов.

Оказалось, что мужчина единственный кто не установил индивидуальный прибор учета, а коммунальщики вешали на его квартиру все технические расходы 10-этажного дома. А недавно еще и в суд подали о взыскании долга.

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В трехкомнатной квартире Димтрия проживает только брат-инвалид второй группы, который постоянно находится на лечении. Сам мужчина более года жил в другом городе и о том, что ему навесили заоблачные суммы за тепло, даже не догадывался.

Понимая весь абсурд тепловики все равно подали иск против мужчины в суд о взыскании долга за услуги по централизованному отоплению.

Эксперты такие действия называют не правомерными и само постановление далеко несовершенным, ведь просто отняв суммы общедомового и индивидуальных счетчиков, они насчитывали ему технические расходы всего дома, которые должны оплачивать или все жители или сами тепловики.

Но отступать мужчина не собирается, свои права при поддержке общественных активистов таки будет отстаивать в суде.

В Луцке бесплатно устанавливают тепловые станции

В многоэтажках Луцка устанавливают индивидуальные тепловые пункты. Все это для того, чтобы жители уже зимой сами могли контролировать температуру в собственных домах и платить только за то, что использовали.

Для людей это бесплатно, более 250 станций установят за гранты. Лучане, которые уже пользуются тепловыми пунктами, уверяют, что платежки за тепло уменьшились почти вдвое.