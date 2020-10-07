50 тис. грн за тепло: у Львові чоловік отримує платіжки за 10-поверховий будинок

У Львові за опалення квартири, площею 85 квадратних метрів у звичайній багатоповерхівці чоловік отримав платіжки з сумами 36, 50 та 27 тис. грн впродовж опалювального сезону 2018-2019 років.

Виявилося, що чоловік єдиний хто не встановив індивідуальний прилад обліку, а комунальники вішали на його квартиру усі технічні витрати 10-поверхового будинку. А нещодавно ще й до суду подали про стягнення боргу.

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У трикімнатній квартирі Димтра проживає лише брат-інвалід другої групи, який постійно перебуває на лікуванні. Сам чоловік понад рік жив в іншому місті і про те, що йому навішали захмарні суми за тепло, навіть не здогадувався.

Розуміючи весь абсурд тепловики все одно подали позов проти чоловіка до суду про стягнення боргу за послуги з централізованого опалення.

Експерти такі дії називають не правомірними та й саму постанову далеко недосконалою, адже просто віднявши суми загальнобудинкового та індивідуальних лічильників, вони нараховували чоловіку технічні витрати всього будинку, які б мали оплачувати або всі мешканці або самі тепловики.

Та відступати чоловік не збирається, свої права за підтримки громадських активістів таки відстоюватиме у суді.

У Луцьку безкоштовно встановлюють теплові станції

В багатоповерхівках Луцька встановлюють індивідуальні теплові пункти. Все це для того, щоб мешканці вже взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках та платити лише за те, що використали.

Для людей це безкоштовно, понад 250 станцій встановлять за грантові кошти. Лучани, які вже користуються тепловими пунктами, запевняють, що платіжки за тепло зменшилися майже вдвічі.