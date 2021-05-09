60 лет без ремонта: на Харьковщине разваливается мост через Печенежское водохранилище

Печенежское водохранилище для жителей Харьковщины — местный курорт. Туда ежегодно приезжают тысячи автомобилей с отдыхающими.

Но мост, проходящий через водохранилище, уже давно в аварийном состоянии. Это признают и в Службе автомобильных дорог. А местный глава поселка Старый Салтов признает, что хоть ямы и латают, но вся конструкция требует немедленного капитального ремонта, ведь строили мост около 60 лет назад.

В Службе автодорог посчитали, что на капитальный ремонт надо 71 млн грн. Реконструкция предстоит серьезная — с заменой пролетов, усилением балок и расширением проезжей части. На время ремонта транспорт пустят в объезд через Рубежное.

Но пассажиры автобусов жалуются, что это хороший крюк вокруг водохранилища — лишний час в дороге и сплошные ямы. А перевозчики вообще пригрозили там остановить курсирования пассажирского транспорта.

Капитальный ремонт планировали начать еще в апреле. В Службе автодорог объясняют, что из необходимых более 70 млн грн пока выделили только 15 млн грн. И хотя этого достаточно для старта, решили снова переделать проект.

Ремонт дорог в Украине

Строительство дорог в Украине часто сопровождается скандалами, связанными с коррупцией. Причина проблем — сложность контроля из-за непрозрачных тендеров и отсутствия детальной информации. Однако теперь государство обнародует данные о ремонтах дорог в открытом доступе.

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