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60 років без ремонту: на Харківщині розвалюється міст через Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище для жителів Харківщини – місцевий курорт. Туди щороку приїздять тисячі автівок із відпочивальниками.

Але міст, що проходить через водосховище, вже давно в аварійному стані. Це визнають і у Службі автомобільних доріг. А місцевий голова селища Старий Салтів визнає, що хоч ями і латають, але вся конструкція вимагає негайного капітального ремонту, адже будували міст близько 60 років тому.

У Службі автодоріг порахували, що на капітальний ремонт треба 71 млн грн. Реконструкція має бути серйозна – із заміною прольотів, підсиленням балок і розширенням проїзної частини. На час ремонту транспорт пустять в об’їзд через Рубіжне.

Але пасажири автобусів скаржаться, що це добрий гак навколо водосховища – зайва година в дорозі і суцільні ями. А перевізники взагалі пригрозили там зупинити курсування пасажирського транспорту.

Капітальний ремонт планували розпочати ще у квітні. У Службі автодоріг пояснють, що із необхідних понад 70 млн грн поки виділили лише 15 млн грн. І хоча цього достатньо для старту, вирішили знову переробити проект.

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