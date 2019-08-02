65 тыс. грн за сделку: в Ровно задержали госрегистраторов-рейдеров

В Ровно на горячем поймали государственных регистраторов, которые помогали рейдерам захватывать недвижимость.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий, перерегистрировали недвижимость, таким образом легализировав рейдерские захваты имущества.

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Делали это систематически и за вознаграждение, вносили неправдивые данные в государственные базы данных Министерства юстиции. Реальным владельцам нанесен ущерб более чем на 20 миллионов гривен.

Мошенника правоохранители задержали в одном из кафе Ровно, когда ему передавали 34 тысячи гривен за работу. Государственным чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области полицейского задержали за $12 тыс. взятки.

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