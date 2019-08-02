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65 тис. грн за оборудку: у Рівному затримали держреєстраторів-рейдерів

У Рівному на гарячому спіймали державних реєстраторів, які допомагали рейдерам захоплювати нерухомість.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці одного з місцевих комунальних підприємств, перереєстровували нерухомість, таким чином легалізовувавши рейдерські захоплення майна.

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Робили це систематично і за винагороду, вносили неправдиві дані до державних баз даних Міністерства юстиції. Реальним власникам завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень.

Шахрая правоохоронці затримали в одній з кавʼярень Рівного, коли йому передавали 34 тисячі гривень за роботу. Державним чиновникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Львівській області поліцейського затримали на хабарі у $12 тис.

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