65 тис. грн за оборудку: у Рівному затримали держреєстраторів-рейдерів
У Рівному на гарячому спіймали державних реєстраторів, які допомагали рейдерам захоплювати нерухомість.
Оперативники СБУ встановили, що посадовці одного з місцевих комунальних підприємств, перереєстровували нерухомість, таким чином легалізовувавши рейдерські захоплення майна.
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Робили це систематично і за винагороду, вносили неправдиві дані до державних баз даних Міністерства юстиції. Реальним власникам завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень.
Шахрая правоохоронці затримали в одній з кавʼярень Рівного, коли йому передавали 34 тисячі гривень за роботу. Державним чиновникам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, у Львівській області поліцейського затримали на хабарі у $12 тис.