75 лет со дня освобождения Киева от нацистов: как это было и что скрывают

Сегодня – 75 лет со дня освобождения Киева от нацистов. За время оккупации в нем было уничтожено более 100 тысяч жителей города и военнопленных.

После двух лет оккупации силами войск 1-го Украинского фронта началась освободительная операция.

Утром 5 ноября противник начал отход из города по шоссе на Васильков. К утру 6 ноября Киев был освобожден.

Освобождение Киева называют одной из самых кровавых операций Второй мировой. Только по официальным данным, во время форсирования Днепра и битве за Киев погибли 417 тысяч советских солдат. Немцев – вдвое меньше. На самом деле, Советский Союз своих считал крайне плохо. Есть данные, что к первому бою, например, на учет не брали новобранцев. Киев освобождали и чернопиджачники – фактически, смертники, которые шли под дулами НКВСников.

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Подготовка советского воина длилась 2 недели. Немецкого – 8 месяцев. СССР спешил. Надо было освободить Киев к годовщине Октябрьской революции. Так любили вожди. Но на самом деле, говорят историки, дата была не столь важна. Иван Патриляк уверяет, Сталин хотел стратегически распространить свое влияние на Балканы.

Ранее Факты ICTV писали 7 фактов об освобождении Киева и Битве за Днепр.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 21:51



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