75 років з дня визволення Києва від нацистів: як це було і що приховують

Сьогодні – 75 років з дня визволення Києва від нацистів. За час окупації у ньому було знищено понад 100 тысяч мешканців міста та військовополонених.

Після двох років окупації силами військ 1-го Українського фронту почалася визвольна операція.

Зранку 5 листопада противник почав відхід з міста по шосе на Васильків. До ранку 6 листопада Київ було звільнено.

Звільнення Києва називають однією із найкривавіших операцій Другої світової. Лише за офіційними даними, під час форсування Дніпра та битві за Київ загинули 417 тисяч радянських солдатів. Німців – удвічі менше. Насправді, Радянський Союз своїх рахував вкрай погано. Є дані, що до першого бою, наприклад, на облік не брали новобранців. Київ звільняли також й чорносвитники – фактично, смертники, які йшли під дулами НКВСників.

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Підготовка радянського воїна тривала 2 тижні. Німецького – 8 місяців. СРСР поспішав. Треба було звільнити Київ до річниці Жовтневої революції. Так любили вожді. Але насправді, кажуть історики, дата була не настільки важливою. Іван Патриляк запевняє, Сталін хотів стратегічно поширити свій вплив на Балкани.

Раніше Факти ICTV писали 7 фактів про визволення Києва та Битву за Дніпро.

Опубліковано Листопад, 06 в 21:51



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